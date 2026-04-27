CNN: الاقتصاد الإيراني قادر على الصمود أمام الحصار الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء تناولت قناة CNN في تقرير لها الوضع الاقتصادي الإيراني في ظل الحصار البحري الأمريكي، وذكرت أنه على الرغم من أن هذا الحصار قد ضغط على الممرات الاقتصادية الرئيسية في إيران، إلا أن طهران، التي تعتمد على عقود من الالتزام بالعقوبات، تراهن على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتراجع قبل أن ينهار الاقتصاد الإيراني تحت وطأة الضغوط الداخلية والانتخابات النصفية.

ونقلت CNN عن محلل اقتصادي قوله إن إيران قادرة على الأرجح على الحفاظ على إنتاجها النفطي لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر أخرى قبل أن يصبح نقص مساحة التخزين مشكلة حقيقية.

واختتمت الوسيلة الإعلامية الأمريكية بالإشارة إلى وجود مؤشرات على تحركات دبلوماسية جديدة في باكستان لاستئناف المفاوضات.

وقد أدى العدوان الأمريكي والنظام الصهيوني على الأراضي الإيرانية إلى فرض قيود على مرور السفن عبر مضيق هرمز. تسببت الاضطرابات في مرور السفن عبر مضيق هرمز في نقص الطاقة والعديد من السلع، بما في ذلك الأسمدة الكيميائية، في العالم.