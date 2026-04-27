ستارمر: التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط ستستمر لبعض الوقت

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال ستارمر في كلمة ألقاها أمام أعضاء النقابات العمالية: “سأترأس غدا اجتماع كوبرا لبحث التداعيات (الناجمة عن الحرب)، وسأستدعي ممثلين عن بنك إنجلترا، حتى تتيقنوا من أننا سنقف إلى جانب العمال في هذه الأزمة”، وأضاف: “يجب أن أكون صريحا معكم بشأن إيران، لأن الحقيقة هي أن التداعيات الاقتصادية ربما تستمر معنا لبعض الوقت”، مشيرا إلى الوقود، باعتباره أحد الأمثلة على القطاعات التي ارتفعت فيها الأسعار بالفعل.

ويستضيف ستارمر، غدا، ممثلين عن بنك إنجلترا (المركزي) في اجتماع للجنة الاستجابة الحكومية للطوارئ (كوبرا)، يركز على تداعيات حرب إيران.

وبدأت تظهر التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط والتي اندلعت في 28 فبراير الماضي بهجوم عسكري أمريكي- صهيوني على إيران في ارتفاع أسعار الطاقة منها الوقود بعد لجوء طهران إلى غلق مضيق هرمز التي تمر منه 20 بالمائة من إمدادات النفط . وتواجه بريطانيا ضغوطا اقتصادية بسبب الحرب، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.3% في مارس، كما تضاعفت أسعار الوقود والكهرباء.

