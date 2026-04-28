إعادة افتتاح مطار تبريز خلال أسبوع

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن المعاون التنسيقي للشؤون العمرانية في محافظة أذربيجان الشرقية أن استئناف الرحلات الجوية في مطار تبريز سيتم خلال الأسبوع المقبل. وخلال حرب رمضان، تعرضت 12 نقطة في المطار لهجمات من قبل أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني الغاصب.

وأضاف المسؤول أن عمليات ترميم وإصلاح الأجزاء المتضررة في الممرات الخرسانية والإسفلتية تجرى حالياً بقوة، ومن المتوقع الانتهاء من إعادة تأهيل الممر الإسفلتي خلال أسبوع. ومع الانتهاء من إعادة بناء هذا المدرج، وبالإضافة إلى التدابير التي تم اتخاذها بشأن برج المراقبة، سيكون من الممكن استئناف الرحلات الجوية في مطار تبريز، وسيكون المطار جاهزاً لتقديم الخدمات للمواطنين.

/انتهى/