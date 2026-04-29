صادرات بقيمة 199 مليون دولار من جمارك خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بهروز قرابيجي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "بلغت قيمة الواردات خلال الفترة المذكورة 874 ألف طن بقيمة 360 مليون دولار إلى المحافظة".

وفي إشارة إلى إيرادات جمارك خوزستان لشهر واحد من هذا العام، قال: "بلغت إيرادات جمارك خوزستان في شهر فروردين 68896 مليار ريال، بزيادة قدرها 409% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

أشار قرابيجي إلى تصدير 221 ألف طن من البضائع إلى العراق في الشهر الأول من هذا العام كأحد أهم أهداف خوزستان التجارية، وأضاف: بلغت قيمة البضائع المصدرة إلى العراق 60 مليونًا و783 ألف دولار.

وذكر مشرف جمارك خوزستان أن التخليص الجمركي المحلي خلال الفترة نفسها بلغ 30 بيانًا جمركيًا بوزن 2438 طنًا، بزيادة قدرها 150% في العدد و1682% في الوزن مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن عمليات الترانزيت من خوزستان خلال الفترة نفسها بلغت 279 بيانًا جمركيًا، وتابع: تم نقل 36200 طن من البضائع من المحافظة عبر الترانزيت.

أوضح قرابيجي أن خوزستان من بين المحافظات التي تُصدر تصاريح مرور دولية (Tir Carnet)، قائلاً: "في الشهر الأول من هذا العام، تم إصدار 48 تصريح مرور دولي (Tir Carnet) بوزن إجمالي 859 طنًا، بزيادة قدرها 26% في العدد و41% في الوزن".

وتشمل أهم السلع التي تُصدّرها المحافظة إلى الدول المستهدفة: البولي إيثيلين الخفيف، وسبائك الصلب، والبروبان، وأسمدة اليوريا، وغاز البترول المسال، والبنتان، ومركزات الحديد، والغاز الطبيعي، وألواح الصلب، والهيدروكربونات الخفيفة، والمنتجات الزراعية.

