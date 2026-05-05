  1. إيران
  2. الإقتصاد
٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١٠:٠٦ ص

تصدير بضائع بقيمة تزيد عن 148 مليون دولار من جمارك كرمانشاه

تصدير بضائع بقيمة تزيد عن 148 مليون دولار من جمارك كرمانشاه

صرّح مشرف الجمارك ومدير عام جمارك كرمانشاه بأنه خلال الشهر الماضي، تم تصدير بضائع بقيمة 148 مليون دولار ووزن إجمالي 459,638 طنًا عبر جمارك كرمانشاه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف رضا نيكروش يوم الثلاثاء: بلغ وزن البضائع المصدرة من جمارك المحافظة خلال هذه الفترة 459,638 طنًا، وتصدرت جمارك سومار القائمة بصادرات بلغت قيمتها 47 مليون دولار أمريكي ووزنها 118,000 طن، أي ما يعادل 32% من إجمالي قيمة الصادرات.

وأوضح أن جمارك برويز خان صدّرت أيضًا بضائع بقيمة 46 مليون دولار أمريكي ووزنها 137,506 أطنان، ما يمثل 31% من إجمالي قيمة صادرات جمارك المحافظة، لتحتل بذلك المركز الثاني. وتابع: في الشهر الماضي من هذا العام، صدّرت جمارك خسروي بضائع بقيمة 45 مليون دولار أمريكي ووزنها 150,510 أطنان، ما يمثل أيضًا 31% من قيمة صادرات جمارك المحافظة، لتحتل بذلك المركز الثالث في صادرات المحافظة.

قال نيكروش: تلعب جمارك الشيخ سيلا والشوشمي دورًا هامًا في صادرات المحافظة، حيث صدّرت جمارك الشيخ سيلا ما قيمته 6 ملايين دولار أمريكي و447 ألف بضاعة تزن 24 ألف طن، ما يمثل 4% من إجمالي قيمة صادرات جمارك محافظة كرمانشاه. أما جمارك الشوشمي، فقد صدّرت ما قيمته 3 ملايين دولار أمريكي و26 ألف طن خلال الفترة نفسها، وتبلغ حصتها من حيث القيمة حوالي 2% من إجمالي صادرات جمارك المحافظة.

وأضاف مشرف جمارك المحافظة والمدير العام لجمارك كرمانشاه: أن أهم البضائع التي صدّرت من جمارك محافظة كرمانشاه في الشهر الأول من عام 1405 كانت سبائك الصلب، وسبائك البليت، ومعجون الطماطم، وسماد اليوريا الكيميائي، ومسحوق الحليب الصناعي، وقضبان التسليح، وحجر الرخام، والبطيخ، وقد صُدّرت معظم هذه الأصناف إلى العراق.

/انتهى/

رمز الخبر 1970538
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات