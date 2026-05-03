مشارکة الزوّار الإيرانيين في صلوات الجماعة بالمسجد النبوي

إنّ الزوار الإيرانيین الذين تشرفوا بزيارة مدينة الرسول(ص) هذه الأيام، يحضرون صلوات الجماعة في المسجد النبوي الشریف، ويزداد عددهم في صفوف الصلاة يومياً مع وصول المزيد من القوافل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الموقع الاعلامي للحج ان الزوّار الإيرانيين الذين طالما تمنوا زيارة الحرم الطاهر للرسول الأعظم(ص)، يتوجهون فور وصولهم إلى المدينة المنورة لزيارة المرقد الطاهر لنبي الرحمة، ويقيمون الصلاة جماعة مع سائر المسلمين.

كما تعدّ زيارة قبور أئمة البقيع(علیهم السلام) هي أيضاً من البرامج الأخرى التي يوليها الزوار اهتماماً خاصاً، وخاصة في ساعات الفجر بعد أداء صلاة الصبح حیث يذهبون لزيارة أئمة البقيع ويحيون ذكرى الأئمة الأربعة المعصومين (عليهم السلام) والعظماء والشهداء المدفونين في جنة البقيع.

محمدرضا غفاری

