١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١٠:٥٩ ص

نحو 30 ألف زائر إيراني یصل إلى الديار المقدسة

حلول نهاية أمس السبت 16 مايو/أيار بلغ عدد الزائرين الإيرانيين الذين وصلوا إلى الديار المقدسة 29,778 حاجاً، وذلك عبر 130 رحلة جوية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تواصلت عمليات نقل الزائرين يوم السبت من خلال أربع رحلات إضافية إلى المدينة المنورة.

ويقيم حالياً في مكة المكرمة 22,334 زائراً، في حين يتواجد 7,444 زائراً في المدينة المنورة.

ومن المقرر أن تستمر عملية تفويج الزوار الايرانيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتخلو المدينة النبوية تدريجياً من الزوار الإيرانيين بحلول يوم الجمعة، على أن يتجمع هؤلاء الزوار في مكة المكرمة مطلع الأسبوع المقبل، وسط تقديم الخدمات الإدارية اللازمة لهم على أكمل وجه.

رمز الخبر 1970882
جواد ماستری فراهانی

