تشغيل رحلة جوية على خط أرومية - إسطنبول والعكس

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عظيم طهماسبي قال في هذا الشأن: "مع استئناف الرحلات الجوية في مطار أرومية اعتباراً من 25 أبريل 2026 ، أُقلعت صباح اليوم الاثنين (4 مايو 2026) أول رحلة على خط أرومية – إسطنبول والعكس".

وأضاف طهماسبي: "هذه الرحلات مجدولة أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، حيث تصل إلى أرومية قادمة من طهران الساعة 8:10 صباحاً، وتغادر مطار أرومية في الساعة 9:30 صباحاً متجهة إلى إسطنبول".

وتابع: "أما رحلة العودة القادمة من إسطنبول، فتهبط في مطار أرومية الساعة 14:45، ثم تقلع من أرومية الساعة 16:00 متجهة إلى طهران".

