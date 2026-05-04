٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٤:١٨ م

إحباط محاولات تسلل الإرهابيين عبر الحدود الغربية الإيرانية

أعلن قائد الحرس الثوري في محافظة أذربيجان الغربية أن الأعداء خططوا للتسلل عبر الحدود الغربية للبلاد وزعزعة الاستقرار، إلا أن هذه المؤامرات باءت بالفشل بفضل يقظة واستعداد القوات المسلحة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضاف القائد أن "الحركات المعادية للثورة بذلت جهوداً كبيرة لخلق شرخ عرقي في المناطق الحدودية، إلا أن أهالي هذه المناطق رفضوا مطالب الأعداء وأكدوا على ولائهم للوطن".

وأشار إلى أن "سكان المناطق الحدودية أعلنوا استعدادهم للتعاون في تأمين الحدود".

وأوضح أنه "خلال الاشتباكات، تم إخراج جزء كبير من معدات العدو المتطورة، بما فيها الطائرات المسيّرة والطائرات الحديثة، من الخدمة".

كما أكد القائد أن "العديد من دول العالم لا ترغب في الانضمام إلى الإجراءات العدائية ضد إيران، وهذا الأمر يدل على تأثير خطاب وثقافة الجمهورية الإسلامية على المستوى الدولي".

