  1. إيران
  2. السياسة
٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١:١٢ م

الحرس الثوري: سنوقف السفن المخالفة بالقوة

الحرس الثوري: سنوقف السفن المخالفة بالقوة

صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الاسلامي: ستواجه التحركات البحرية المخالفة للمبادئ التي أعلنتها البحرية التابعة للحرس الثوري مخاطر جسيمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري ونائب مسؤول العلاقات العامة، ردًا على التصريحات التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن مسؤولين ومؤسسات أمريكية بشأن قضايا الملاحة البحرية والخليج الفارسي، وبيانات المعهد البريطاني للتجارة البحرية، ما يلي:

لم يطرأ أي تغيير على آلية إدارة مضيق هرمز. وستكون أي حركة بحرية للسفن المدنية والتجارية، التي تلتزم ببروتوكولات العبور الصادرة عن البحرية التابعة للحرس الثوري، وتتم بالتنسيق على طول المسار المحدد، آمنة وسليمة.

أما التحركات البحرية الأخرى المخالفة للمبادئ التي أعلنتها البحرية التابعة للحرس الثوري، فستواجه مخاطر جسيمة. وسيتم إيقاف السفن المخالفة بالقوة.

من الضروري أن تولي جميع شركات الشحن وشركات التأمين على النقل اهتمامًا لبيانات الحرس الثوري.

/انتهى/

رمز الخبر 1970512
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات