٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١:٢٤ م

ضبط خمسة زوارق تحمل 200 ألف لتر من الوقود المهرب في سواحل خوزستان

أعلن قائد حرس الحدود في محافظة خوزستان عن احتجاز خمسة زوارق تحمل وقوداً مهرباً، وضبط شحنة قدرها 200 ألف لتر من الوقود في المياه الساحلية للمحافظة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال العميد حجة سفيدبوست: "في إطار خطة تكثيف السيطرة على الممرات المائية الساحلية للمحافظة ومنع دخول أو خروج أي نوع من التهريب، تمكن مفرزات إدارة الأمن الاقتصادي في حرس الحدود بالمحافظة، بعد ساعات من العمل الاستخباراتي، من رصد عزم شحنة وقود على مغادرة المياه الإقليمية للبلاد عبر مجرى نهر فيصل التابع لمنطقة حدود خرمشهر، وبيعها لسماسرة في دول الخليج الفارسي، فوضعوا الموضوع على رأس أولوياتهم بشكل خاص".

وتابع سفيدبوست: "قام المأمورون بالانتقال الفوري إلى المكان، وتمكنوا من تحديد أربعة زوارق، وعند تفتيشها، عثروا على 130 ألف لتر من وقود الديزل المهرب".

وأضاف قائد حرس الحدود في خوزستان: "وفي عملية منفصلة أخرى، تمكن مأمورو قاعدة ماهشهر البحرية من احتجاز زورق تجاري واحد، وضبط 68 ألف لتر من الوقود منه".

*الصورة أرشيفية*

رمز الخبر 1970547

