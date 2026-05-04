ارتفاع عدد شهداء الحرب في غزة إلى 72 ألفًا و612 شهيدًا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مركز المعلومات الفلسطيني، أن وزارة الصحة التابعة للدولة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت في تقريرها اليومي عن الخسائر الناجمة عن هجمات الكيان الصهيوني، أنه تم نقل شهيدين و9 جرحى إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض أو في الطرقات، ولا يمكن الوصول إليهم بسبب عجز طواقم الإسعاف.

وبحسب هذه الإحصاءات، فمنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 832 شهيدًا، وعدد الجرحى 2,354 جريحًا. كما تم انتشال 767 جثمانًا من تحت الأنقاض خلال هذه الفترة.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي يشُنها الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر 2023، ارتفع العدد الإجمالي للشهداء إلى 72 ألفًا و612 شهيدًا، وعدد الجرحى إلى 172 ألفًا و457 جريحًا.

/انتهى/