٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٢:٠٦ م

أحدث إحصاءات شهداء وجرحى العدوان الصهيوني على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في القطاع في 11 أكتوبر 2025، استشهد 830 شخصاً وأصيب 2,345 آخرين.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "شهاب" الفلسطينية، أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت اليوم الأحد، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل شهيدين و3 جرحى إلى مستشفيات القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة في 11 أكتوبر 2025، بلغ عدد الشهداء 830 شهيداً، وعدد الجرحى 2,345 جريحاً. كما تم انتشال 767 جثماناً من تحت الأنقاض منذ ذلك التاريخ.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023 بلغ 72 ألفاً و610 شهداء، مشيرةً إلى أن عدد الجرحى منذ التاريخ المذكور وصل إلى 172 ألفاً و448 جريحاً.

