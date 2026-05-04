  1. إيران
  2. السياسة
٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٥:٣٧ م

تفاصيل جديدة حول التحذير الذي وجهه الجيش الايراني للمدمرات الأمريكية في مضيق هرمز

تفاصيل جديدة حول التحذير الذي وجهه الجيش الايراني للمدمرات الأمريكية في مضيق هرمز

قامت البحرية التابعة للجيش الايراني من خلال مراقبة وتحديد مواقع مدمرات الجيش الأمريكي في مضيق هرمز، بتحذير وإطلاق طلقات تحذيرية ضمن نطاق حركة مدمرات العدو المعادية، وأشارت إلى عواقب مثل هذه الأعمال الخطرة على العدو الأمريكي الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني: "قبل ساعات، كانت المدمرات الأمريكية على وشك الاقتراب من مضيق هرمز بعد إيقاف تشغيل راداراتها في بحر عُمان، ولكن فور تشغيلها، تم رصدها وتلقّت تحذيراً لاسلكياً من البحرية الإيرانية بشأن مخاطر انتهاك وقف إطلاق النار".

وأضافت: "بعد تجاهل المدمرات الأمريكية للتحذير، وجّه رجال الجيش البواسل تحذيراً جديداً، مؤكدين بوضوح أن أي محاولة لدخول مضيق هرمز ستُعتبر انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وستُقابل بردٍّ من القوات البحرية".

واختتم البيان، بالتأكيد على: "في هذه المرحلة، وبعد تجاهل المدمرات الأمريكية والصهيونية للتحذير الأولي، وجّهت البحرية تحذيراً بإطلاق طلقات تحذيرية من صواريخ كروز وقذائف صاروخية وطائرات مسيّرة قتالية حول سفن العدو المعتدية؛ وستقع مسؤولية هذه الأعمال وعواقبها الوخيمة على عاتق العدو".

/انتهى/

رمز الخبر 1970522
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات