تفاصيل جديدة حول التحذير الذي وجهه الجيش الايراني للمدمرات الأمريكية في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني: "قبل ساعات، كانت المدمرات الأمريكية على وشك الاقتراب من مضيق هرمز بعد إيقاف تشغيل راداراتها في بحر عُمان، ولكن فور تشغيلها، تم رصدها وتلقّت تحذيراً لاسلكياً من البحرية الإيرانية بشأن مخاطر انتهاك وقف إطلاق النار".

وأضافت: "بعد تجاهل المدمرات الأمريكية للتحذير، وجّه رجال الجيش البواسل تحذيراً جديداً، مؤكدين بوضوح أن أي محاولة لدخول مضيق هرمز ستُعتبر انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وستُقابل بردٍّ من القوات البحرية".

واختتم البيان، بالتأكيد على: "في هذه المرحلة، وبعد تجاهل المدمرات الأمريكية والصهيونية للتحذير الأولي، وجّهت البحرية تحذيراً بإطلاق طلقات تحذيرية من صواريخ كروز وقذائف صاروخية وطائرات مسيّرة قتالية حول سفن العدو المعتدية؛ وستقع مسؤولية هذه الأعمال وعواقبها الوخيمة على عاتق العدو".

