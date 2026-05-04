مسؤول عسكري: ادعاء أمريكا بشأن إغراق عدد من الزوارق الحربية الإيرانية كاذب

نفى مصدر عسكري رفيع المستوى الادعاء الأمريكي بشأن إغراق عدد من الزوارق الحربية الإيرانية مؤكد ان هذا الادعاء كاذب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر عسكري رفيع المستوى، في تصريح له: ادعاء أمريكا بشأن إغراق عدد من الزوارق الحربية الإيرانية كاذب.

وادعى قائد القيادة المركزية الأمريكية أغراق 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري.

