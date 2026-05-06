  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٥:٣٦ م

عراقجي: إيران تثق بالصين وتدعم دورها في إرساء السلام

صرح وزير الخارجية الایراني، السيد عباس عراقجي ان إيران تثق بالصين وتأمل أن تواصل هذا البلد دوره الفعال في تعزيز السلام وإنهاء الصراع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، عقب زيارته للصين: "عقدتُ اجتماعًا مثمرًا مع السيد وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، في بكين. وقد أكد الجانبان مجددًا على حق إيران في ممارسة سيادتها وكرامتها الوطنية".

وأضاف: "يُثمن الجانب الإيراني مقترح الصين بشأن خطة من أربع نقاط للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيزهما".

وصرح وزير خارجية إيران: "تثق إيران بالصين وتأمل أن تواصل هذا البلد دوره الفعال في تعزيز السلام وإنهاء الصراع، وأن تدعم أيضًا صياغة إطار جديد لمرحلة ما بعد الحرب في المنطقة، يُحقق التوازن بين التنمية والأمن".

/انتهى/

رمز الخبر 1970585
جواد ماستری فراهانی

