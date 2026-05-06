٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٢:٥٦ م

عراقجي: الصينيون يعتقدون بتحسن مكانة إيران الدولية

صرح وزير الخارجية الإيراني عقب لقائه نظيره الصيني بأنهم يعتقدون بتحسن مكانة إيران الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي عقب لقائه نظيره الصيني وانغ يي في بكين: "يعتقد أصدقاؤنا الصينيون أيضًا أن إيران بعد الحرب تختلف عن إيران قبلها، وأن مكانتها الدولية قد تحسنت وأثبتت قدرتها وسلطتها".

وأشار إلى أن عهدًا جديدًا من التعاون بين إيران والدول الأخرى ينتظرنا، مضيفا: "لقد استعرضنا جميع القضايا الراهنة، بما في ذلك الحرب، وكيفية إنهائها، والقضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي السلمي، والعقوبات، ومضيق هرمز، وضرورة احترام حقوق إيران، والمفاوضات الجارية حاليًا".

رمز الخبر 1970579
جواد ماستری فراهانی

