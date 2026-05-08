الرياض: لن نسمح باستخدام مجالنا الجوي للهجمات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح مصدر سعودي مطلع لصحيفة الحدث السعودية بأن المملكة لن تسمح باستخدام مجالها الجوي في "عمليات عسكرية هجومية".

وفي حين ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المجال الجوي السعودي والكويتي قد فُتح أمام الطائرات الأمريكية، نفى مسؤولون سعوديون هذا الادعاء.

وأكدت قناة العربية، نقلاً عن مسؤول سعودي، أن المملكة العربية السعودية لم تسمح باستخدام مجالها الجوي لدعم العمليات العسكرية الهجومية.

وأكد المصدر أن المملكة العربية السعودية تسعى لتهدئة الأوضاع، وتدعم جهود باكستان للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

كما صرّح المصدر: "هناك جهات تسعى لتشويه صورة موقف المملكة العربية السعودية لأسباب مجهولة".