  إيران
  المجتمع
٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٤:٢٤ م

محافظ ميناب: الأمريكيون استهدفوا مجدداً قوارب الصيادين

أعلن محافظ مدينة ميناب أن عدواناً أمريكياً استهدف ليلة أمس قارباً تجارياً تابعاً لأهالي كلاهي في ميناب، وذلك في إطار أعماله الإجرامية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد رادمهر قال: "أثناء الأعمال العدوانية التي قام بها الأمريكيون ليلة أمس في مياه مضيق هرمز وبحر عمان، تعرض زورق تجاري قرب مياه مدينة ميناب للإصابة، مما أدى إلى نشوب حريق فيه".

وأضاف رادمهر، مشيراً إلى أن 15 بحاراً كانوا على متن هذا اللنش التجاري: "تم نقل 10 بحارة مصابين إلى المستشفى، وتواصل الفرق الشعبية والبحثية جهودها للكشف عن مصير البحارة الآخرين".

واعتبر المحافظ أن استهداف الزوارق التجارية، الذي حدث أيضاً قبل أيام، هو دليل على "مدى خسة وضعف العدو".

يذكر أنه قبل أيام، ادعت البحرية الأمريكية أنها دمرت، في عملية وهمية لفتح مضيق هرمز، عدة زوارق صاروخية تابعة للحرس الثوري، لكن تبين في اليوم التالي أنها كانت زوارق صيد وتجارة.
