ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على لبنان إلى 2759 شخصاً

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن عدد شهداء العدوان الصهيوني على لبنان، بعد انتهاك وقف إطلاق النار في الثاني من مارس الماضي، ارتفع إلى 2759 شهيداً.

وحسب تقرير وزارة الصحة اللبنانية، فقد أصيب حتى الآن 8512 شخصاً في هذه الهجمات.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، استشهد 32 شخصاً وأصيب 74 آخرون في الهجمات العدوانية التي شنها جيش الاحتلال على لبنان.

وتأتي هذه الإحصاءات في وقت لا تزال فيه انتهاكات وقف إطلاق النار والإجراءات الاحتلالية للكيان الصهيوني في جنوب لبنان مستمرة من جهة، والرد الحازم والساحق لحزب الله عليها من جهة أخرى.

/انتهى/