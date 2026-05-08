٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٦:٣٩ م

بتحقيق 14 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية؛ 

منتخب إيران لرفع الأثقال للشباب يتوج بطلاً للعالم

توج المنتخب الإيراني لرفع الأثقال للشباب بطلاً لبطولة العالم بعدما حقق 6 ميداليات ذهبية و7 فضية وميدالية برونزية واحدة، متفوقاً بجدارة، في حين حل منتخبا مصر وفنزويلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن المنتخب الإيراني للشباب لرفع الأثقال تألق في بطولة العالم، ونجح في حصد اللقب بعدما جمع 6 ذهبيات و7 فضيات وبرونزية واحدة، محققاً 520 نقطة ليتوج بطلاً للعالم. وجاء المنتخب المصري في المركز الثاني، وفنزويلا في المركز الثالث، بينما وقف أبناء إيران بكل اقتدار على منصة التتويج.

وجاء هذا الإنجاز في ظروف صعبة، حيث وصل المنتخب الإيراني إلى مصر متأخراً بسبب تأخر إصدار التأشيرات وبعد انطلاق البطولة. كما توقفت معسكرات المنتخب الوطني للشباب لفترة بسبب العدوان الوحشي الذي شنّه الكيان الصهيوني وأمريكا، ثم استؤنفت بعد انقطاع دام أسبوعين في مدينة أردبيل.

