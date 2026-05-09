٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٣٦ ص

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وبريطانيا

أجرى وزيرا خارجية إيران وبريطانيا محادثة هاتفية، تبادلا خلالها وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في الاتصال الهاتفي الذي جمع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيدة إيفيت كوبر، وزيرة خارجية بريطانيا، تم تبادل الآراء بشأن آخر المستجدات والتطورات في المنطقة.

