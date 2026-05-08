عراقجي يعلن المحاور التي تم بحثها خلال زيارته إلى الصين

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أوضح في رسالة له عبر منصة "إنستغرام" أنه خلال زيارته القصيرة إلى بكين، التقى وتحدث مع السيد وانغ يي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية.

وأكد عراقجي أنه "نظراً للشراكة الاستراتيجية العميقة بين البلدين، فإن المشاورات المستمرة والوثيقة مع الصين تحظى بأهمية كبيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكتب وزير الخارجية الإيرانية: "في هذا اللقاء، قمنا بدراسة وتبادل الآراء حول القضايا الرئيسية، بما في ذلك الحرب المفروضة الأخيرة ضد بلادنا، والوضع في مضيق هرمز وتطورات منطقة غرب آسيا، وتطوير العلاقات التجارية، وتوسيع التعاون الدولي".

واختتم الدبلوماسي الإيراني قائلاً: "تم التأكيد مرة أخرى في هذه الزيارة على المواقف الداعمة والبناءة للصين تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أتقدم بخالص شكري للسيد وانغ يي وزملائه الأعزاء على حسن الضيافة".

