٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٥:٠٨ م

عراقجي يحذر من مغامرة أمريكية جديدة

قال وزير الخارجية الإيراني، محذراً من مغامرة أمريكية جديدة، إن استعداد إيران للدفاع عن شعبها يبلغ 1000%.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، كتب في رسالة له رداً على المغامرة الأمريكية الجديدة قائلاً: "كلما وُضع حل دبلوماسي على الطاولة، تلجأ الولايات المتحدة إلى مغامرة عسكرية حمقاء. هل هذا مجرد تكتيك أعمى لممارسة الضغط؟ أم هو خداع مخرب يحاول مرة أخرى جر الرئيس الأمريكي إلى مستنقع جديد؟"

وقال عراقجي: "أياً كان السبب، فالنتيجة واحدة دائماً: الإيرانيون لا يحنون رؤوسهم أبداً أمام الضغوط، ولكن الدبلوماسية هي الضحية دائماً".

وأضاف وزير الخارجية: "يجب القول أيضاً إن وكالة المخابرات المركزية (CIA) مخطئة. مخزوننا الصاروخي وقدراتنا على القاذفات ليست بنسبة 75% عما كانت عليه في 28 فبراير؛ الرقم الصحيح هو 120%. أما استعدادنا للدفاع عن شعبنا فهو: 1000%!"

رمز الخبر 1970625

