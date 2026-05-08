4 من بحارة الناقلة المستهدفة في ميناب ما زالوا في عداد المفقودين

أفادت وكالة مهر للأنباء أن أحمد نفيسي، أشار إلى تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأمريكية ليلة أمس على زورق تجاري مدني في مياه مدينة ميناب، قائلاً: "في هذا العمل العدواني، أُصيب لنش (قارب) تجاري كان يبحر بالقرب من مياه ميناب، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه بشدة".

وأضاف نفيسي: "كان على متن هذا القارب 15 بحاراً، ونتيجة لهذا الحادث المأساوي، استشهد شخص واحد وأصيب 10 آخرون. كما لا يزال 4 أشخاص مفقودين في هذا الحادث".

وأوضح المسؤول: "منذ اللحظات الأولى للحادث، تم إرسال فرق الإغاثة والإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر، والقوات الشعبية، ومجموعات البحث إلى المنطقة، وتم نقل المصابين على الفور إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

