حاجي بابائي:حادثة مدرسة "ميناب" (جنوب) المريرة ضاعفت من روح الصمود لدى الشعب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال زيارة اعضاء لجنة التعليم والبحوث والتكنولوجيا بمجلس الشورى الاسلامي مساء الاربعاء لمدرسة "الشجرة الطيبة" في ميناب وقال ان حادثة استشهاد تلميذات هذه المدرسة تعد واحدة من اكبر الفجائع للوسط الثقافي للبلاد.

واشار الى فترة الدفاع المقدس وقال اننا شهدنا في تلك السنين، استشهاد تلامذة دافعوا عن الوطن واليوم، اصبحت "ميناب" تذكر بمشاهد التضحية والفداء تلك.

واكد ان عداء الاعداء لا ينتهي، وان السبيل الوحيد لمواجهته هو الصمود والمقاومة وقد اظهر الشعب الايراني في هذا الطريق دائما ان لغته هي لغة الاقتدار.

واوضح ان الطريق الواضح للجمهورية الاسلامية هو مسار المقاومة وان هذا الشعب وطالما يركز على اهدافه وتطلعاته، فان اي قوة لا تستطيع ايقافه.

