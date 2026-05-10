  1. إيران
  2. السياسة
١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٣:٠٢ م

عبور سفينة شحن سائبة بمرافقة إيرانية عبر مضيق هرمز

عبور سفينة شحن سائبة بمرافقة إيرانية عبر مضيق هرمز

أفادت مؤسسة "ويندوارد" المتخصصة في رصد وتحليل المعلومات البحرية، بأن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت عبور سفينة شحن سائبة عبر مضيق هرمز، وكانت ترافقها زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن المؤسسة المعنية برصد الأنشطة البحرية، أكدت أن قوارب الحرس الثوري قامت بمرافقة هذه السفينة أثناء عبورها الممر المائي الاستراتيجي.

عبور سفينة شحن سائبة بمرافقة إيرانية عبر مضيق هرمز

/انتهى/

رمز الخبر 1970684

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات