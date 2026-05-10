رضائي: انتهى ضبط النفس وتعوّدوا على النظام الإقليمي الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إبراهيم رضائي، ممثل شعب دشتستان والمتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، في رسالة له على منصة اكس: "ابتداءً من اليوم، انتهى ضبط النفس؛ أي هجوم على سفننا سيُقابل بردٍّ قوي وحاسم من إيران على السفن والقواعد الأمريكية".

وأضاف ابراهيم رضائي: الوقت ينفد، وهذا يضرّ بالأمريكيين. من مصلحتهم ألا يتصرفوا بحماقة وألا يغرقوا أنفسهم أكثر في المستنقع الذي وقعوا فيه.

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: أفضل سبيل هو الاستسلام وتقديم تنازلات. عليكم أن تتعوّدوا على النظام الإقليمي الجديد.

