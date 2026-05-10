١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٥:٠٣ م

رضائي: انتهى ضبط النفس وتعوّدوا على النظام الإقليمي الجديد

حذّر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي للبرلمان الایرانی في تغريدة له من أن أي هجوم على السفن الإيرانية سيُقابل بردٍّ قوي وحاسم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إبراهيم رضائي، ممثل شعب دشتستان والمتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، في رسالة له على منصة اكس: "ابتداءً من اليوم، انتهى ضبط النفس؛ أي هجوم على سفننا سيُقابل بردٍّ قوي وحاسم من إيران على السفن والقواعد الأمريكية".

وأضاف ابراهيم رضائي: الوقت ينفد، وهذا يضرّ بالأمريكيين. من مصلحتهم ألا يتصرفوا بحماقة وألا يغرقوا أنفسهم أكثر في المستنقع الذي وقعوا فيه.

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: أفضل سبيل هو الاستسلام وتقديم تنازلات. عليكم أن تتعوّدوا على النظام الإقليمي الجديد.

جواد ماستری فراهانی

