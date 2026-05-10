الصادرات الایرانیة الى افریقیا آخذة في النمو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "روشن‌بخش" قدّم تفاصيل حول مسار التجارة بين إيران وأفريقيا، قائلا : إن عمليات التصدير والاستيراد مع 39 دولة أفريقية جارية حاليا.

وأضاف المسؤول في منظمة تنمية التجارة أن قيمة كل طن من السلع المصدَّرة إلى أفريقيا كانت تبلغ 442 دولاراً، لكنها ارتفعت بنسبة 25 في المئة لتصل إلى 554 دولاراً، ما يعني زيادة في قيمة الصادرات الإيرانية إلى هذه القارة.

وفي المقابل، أشار "روشن‌ بخش" إلى انخفاض قيمة السلع المستوردة من أفريقيا بنسبة 11 في المئة، موضحا أن ذلك يدل على أن إيران تستورد سلعا ذات قيمة مضافة أقل، بينما تصدّر سلعاً ذات قيمة مضافة أعلى.

كما أوضح معاون المنظمة أنه إذا جرى تقسيم القارة الأفريقية جغرافياً، فإن النشاط التجاري الإيراني في شمال أفريقيا ما زال محدوداً نسبياً، رغم وجود قدرات وإمكانات جيدة للتبادل التجاري مع دول هذه المنطقة.

ولفت إلى أن العلاقات التجارية مع دول غرب أفريقيا أفضل نسبياً، حيث يوجد مركز تجاري نشط وتسعى إيران إلى زيادة حركة التنقل والتواصل بين التجار.

وأكد روشن‌ بخش أهمية تطوير الفرص الاقتصادية الناشئة في أفريقيا، مشيراً إلى أن التجارة مع دول شرق أفريقيا، مثل تنزانيا، كانت قائمة منذ سنوات وما زالت مستمرة حتى الآن.