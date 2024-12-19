زيادة بنسبة 67% في التجارة بين إيران ومصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "لطيفي" قال، بالتزامن مع زيارة الرئيس الإيراني إلى مصر للمشاركة في قمة مجموعة D8، إن التجارة بين البلدين، رغم تأثرها بالعلاقات السياسية المتقلبة، شهدت ارتفاعًا نسبيًا مع تحسن العلاقات السياسية والانضمام المشترك إلى مجموعة "بريكس".

وأضاف أن حجم التبادل التجاري المباشر بين إيران ومصر بلغ أكثر من 35,883 طنًا من السلع بقيمة 17,186,348 دولارًا، ما يمثل زيادة بنسبة 65% في الوزن و67% في القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

يذكر أنه قد بلغت صادرات إيران إلى مصر 28,116 طنًا بقيمة 13,798,476 دولارًا، محققة زيادة بنسبة 30% في الوزن و41% في القيمة. وأوضح لطيفي أن المنتجات الفولاذية والحديد شكّلت النسبة الأكبر من هذه الصادرات (96.8% من الوزن و96.1% من القيمة)، تلتها معدات المختبرات، الفستق، وأجزاء السيارات، بالإضافة إلى منتجات أخرى كالرخام، رب الطماطم، والآلات الزراعية.

كما استوردت إيران من مصر 7,767 طنًا من السلع بقيمة 3,387,872 دولارًا، مسجلة زيادة كبيرة بنسبة 592% في القيمة. شكّل المنغنيز 97.5% من الوزن و43.2% من القيمة، تلتها منتجات مثل القواطع الكهربائية، وشفرات الحلاقة، والأجزاء الإلكترونية، وسلفات البوتاسيوم.

أشار لطيفي إلى أن التجارة الخارجية لمصر بلغت 115 مليار دولار في عام 2023، شملت واردات بقيمة 72.4 مليار دولار وصادرات بقيمة 42.5 مليار دولار، منها 28.5 مليار دولار صادرات غير نفطية. وشملت أهم الصادرات الملابس الجاهزة، الأسمدة، البلاستيك، والغاز الطبيعي.

رغم أن حصة إيران من السوق المصرية التي تبلغ 115 مليار دولار تعتبر ضئيلة، أكد لطيفي على أهمية الإرادة الحالية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وعبّر عن أمله في أن تتجاوز التجارة بينهما حاجز المليار دولار مستقبلاً مع إزالة العقبات السياسية والتجارية.

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