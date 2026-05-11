ليس هناك تقارير عن فيروس "هانتا" في إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن نائب وزير الصحة للشؤون الصحية أن فيروس هانتا ليس جديداً، وهو معروف في العالم منذ سنوات، مشيراً إلى أن ما يُتداول هذه الأيام يتعلق بإصابات على متن سفينة سياحية كانت متجهة من الأرجنتين إلى جزر الكناري.

وأوضح المسؤول أن فيروس هانتا ينتقل بشكل رئيسي عن طريق القوارض، وخاصة الجرذان وفضلاتها، مضيفاً أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر نادر جداً ولا يحدث إلا في ظروف خاصة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت تحذيرات بشأن هذا الفيروس، خصوصاً في الدول الأوروبية وأمريكا، لكنها صنفت خطر تحوله إلى جائحة على أنه منخفض جداً.

وشدد نائب وزير الصحة على أنه لم يتم تسجيل أي حالة من النوع الجديد لفيروس هانتا في إيران حتى الآن، ولم ترد تقارير مماثلة في الدول المجاورة لإيران أيضاً.

