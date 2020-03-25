فيروس «هانتا» يُبعث من جديد في الصين..في ظل أزمة كورونا؟‎

وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" إن رجلًا من مقاطعة يونان الصينية تُوفي بسبب فيروس هانتا، وذلك أثناء وجوده في حافلة سيارة كبيرة للنقل العام، ذاهبا لمقاطعة شاندونغ الصينية، مضيفةً أنه تم عزل 32 شخصًا آخرين مخالطين للخص المتوفي.

وتأتي الأنباء الواردة في الصين لتسبب نوعًا من الفزع في العالم بأسره، والمثقل بكاهل فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى بصورةٍ مهولةٍ في معظم أنحاء العالم.

اكتشاف الفيروس

وفيروس هانتا ليس بالفيروس المستجد مثل فيروس كورونا، ويُعرف المرض الذي يسببه علميًا بالمتلازمة الرئوية لفيروس هانتا، وهو مرض خطير، وأخطر بكثير من مرض "كوفيد-19"، وليس له علاج حتى الآن.

وتم اكتشاف فيروس هانتا ، وهو فيروس نادر، لأول مرة عام 1993 في جنوب غرب الولايات المتحدة. ومنذ عام 2013 سجلت الولايات المتحدة 637 حالة إصابة بالفيروس، غالبيتها في الولايات المتحدة مع اكتشاف حالات في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.

وفي الأرجنتين، بلغ عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس هانتا 29 حالة في مقاطعة شوبوت، الواقعة في منطقة باتادونيا جنوب البلاد، وذلك خلال الفترة ما بين أكتوبر 2018 إلى يناير 2019، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية حينها.

أعراض المرض وطريقة انتقاله

لكن المرض مع خطورته لا ينتقل بالعدوى من إنسان لإنسان مثل فيروس كورونا، وطريقة انتقاله للإنسان الوحيدة تتمثل في عدواه من حيوانات القوارض الحاملة للفيروس.

وينتشر فيروس هانتا من خلال التعرُّض للقوارض المصابة بالعدوى أو لبرازها، أو التغذي عليها، وهو ما يحدث أحيانًا في البر الصيني، الذي اعتاد الصينيون فيه أكل الحيوانات المختلفة.

تبدأ العدوى بحمى ثم صداع وأوجاع عضلية، وأحيانًا أعراض في البطن، والتي قد يتبعها سعال وضيق في التنفس، أو قد يتبعها طفح جلدي ومشاكل في الكلى.

ومع عودته للظهور مرةً أخرى، أصبح القاسم المشترك بين فيروسي هانتا وكورونا أنهما وباءان حملتها الصين للعالم في سنة 2020، لكن هانتا رغم خطورته الشديدة وكونه وباءً مميتًا، إلا أن الشيء الوحيد المطمئن هو أنه ليس معدٍ مثل الفيروس التاجي كورونا. /انتهى/

المصدر: وكالات