قائد عسكري عراقي: الإسرائيليون لم يمكثوا أكثر من 48 ساعة في صحراء النجف

أفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد عمليات كربلا قال في حديث لقناة "الجزيرة": "لا توجد حالياً أي قوات أو معسكرات إسرائيلية في صحراء النجف"، مؤكداً أن القوة التي تواجدت في صحراء النجف خلال شهر مارس كانت إسرائيلية، ولم تمكث هناك أكثر من 48 ساعة.

وكان شاكر أبو تراب التميمي، ممثل كتلة بدر في البرلمان العراقي، قد قال أمس إن "القاعدة الأمريكية – الإسرائيلية لا تزال قائمة في غرب العراق، ولا يُسمح للقوات العراقية بالاقتراب من هذا المركز"، مضيفاً أن "المعلومات التي نُشرت قبل شهرين حول وجود هذه القاعدة في الأراضي العراقية صحيحة، وهذا المركز لا يزال قائماً، والقوات الأمنية العراقية لا يحق لها الاقتراب منه".

وأوضح التميمي أن "الحكومة لم تكن على علم بهذا الأمر في البداية، لكنها علمت لاحقاً عبر الأجهزة الأمنية بوجود هذه القاعدة المشتركة في الصحراء الغربية".

وتأتي هذه التصريحات في وقت كان سعد معن، رئيس وحدة المعلومات الأمنية، قد أعلن في وقت سابق أنه "بعد عمليات تفتيش واسعة في صحراء كربلاء والنجف، لم يتم العثور على أي قوات أو معدات عسكرية أجنبية".

