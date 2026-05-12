  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١١:٣٨ ص

استشهاد 3468 شخصًا في الحرب الصهیوالامریکی الاخیر على ايران

استشهاد 3468 شخصًا في الحرب الصهیوالامریکی الاخیر على ايران

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني انه "وفقًا للإحصاءات المعلنة، استشهد 3468 شخصًا في الحرب المفروضة الثالثة، من بينهم 50 طفلًا دون سن الخامسة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، في مؤتمرها الصحفي في مقر منظمة حماية البيئة، وبحضور الصحفيين، أشادت بـ 154 شهيدًا من دعاة حماية البيئة، وقالت: "وفقًا للمادة 50 من الدستور، نحن دولة متقدمة في مجال البيئة، ومن الطبيعي أن تكون منظمة حماية البيئة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ ووضع السياسات المتعلقة بالقضايا البيئية".

أضافت المتحدثة باسم الحكومة، أثناء تأبينه لشهداء الحرب المفروضة الثالثة: "بحسب الإحصاءات، بلغ عدد الشهداء المعلنين في الحرب المفروضة الثالثة 3468 شهيدًا، من بينهم 50 شهيدًا دون سن الخامسة، وفي الوقت نفسه، أعلنت مؤسسة إسكان الثورة الإسلامية عن إتمام تقييم شامل للوحدات السكنية المتضررة، والبالغ عددها 122 ألف وحدة في 24 محافظة، موزعة على 214 مدينة و187 قرية".

وفيما يتعلق بأضرار قطاع الإسكان، صرّحت مهاجراني: "بالتأكيد، سيستمر التقييم الشامل للأضرار حتى اكتمال إعادة الإعمار. كما تم توفير مساكن لـ 36836 أسرة بفضل موارد مؤسسة الإسكان، في حين أن 98513 وحدة سكنية بحاجة إلى ترميم".

/انتهى/

رمز الخبر 1970740
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات