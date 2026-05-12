  إيران
  السياسة
١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٢:١٧ م

بقائي: إيران تُصرّ على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز قبل أي مفاوضات نووية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تُصرّ على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز قبل أي مفاوضات نووية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بقائي خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء: الولايات المتحدة تسعى إلى "استسلام إيران الكامل"، لا إلى مفاوضات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: نهج واشنطن هو فرض إرادتها، وليس عملية تفاوض سياسي حقيقية.

وأوضح اسماعيل بقائي بشأن الرد الايراني على ورقة امريكا التفاوضية: الرد الايراني يؤكد على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز قبل أي مفاوضات نووية".

وشدد ان إغلاق مضيق هرمز خطأ الولايات المتحدة، وليس إيران، مبينا: انه وفقًا للقانون الدولي، يُعتبر الحصار البحري بحد ذاته شكلاً من أشكال الحرب.

رمز الخبر 1970748
جواد ماستری فراهانی

