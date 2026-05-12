بقائي: إيران تُصرّ على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز قبل أي مفاوضات نووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بقائي خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء: الولايات المتحدة تسعى إلى "استسلام إيران الكامل"، لا إلى مفاوضات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: نهج واشنطن هو فرض إرادتها، وليس عملية تفاوض سياسي حقيقية.

وأوضح اسماعيل بقائي بشأن الرد الايراني على ورقة امريكا التفاوضية: الرد الايراني يؤكد على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز قبل أي مفاوضات نووية".

وشدد ان إغلاق مضيق هرمز خطأ الولايات المتحدة، وليس إيران، مبينا: انه وفقًا للقانون الدولي، يُعتبر الحصار البحري بحد ذاته شكلاً من أشكال الحرب.

