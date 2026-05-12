الشيخ قاسم: لن نستسلم ولن نترك الميدان.. ومستعدون للتعاون مع السلطة اللبنانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجّه الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مجاهدي حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان، مؤكداً أنّهم "سطّروا أسطورة الصمود التي أذهلت العالم" في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ قاسم: "مُحلّقاتكم تعانق الأرض وتخنق المحتل الإسرائيلي، ومسيّراتكم ترعب أشرار الأرض وطغاتها"، مضيفاً: "أنتم لا تموتون.. إما أن تبقوا في الميدان وإما شهداء أحياء عند ربكم تُرزقون".

وأضاف أنّ "الأهم أنتم، فإيمانكم صواعق على المحتل، وروحيتكم نور يبدد ظلامهم، واندفاعكم إلى الميدان يخلخل قلوبهم وعقولهم". وأشار إلى أنّه رغم ما قيل عن أنّ المقاومة "انتهت وستُهزم"، فإنّ "جهادكم سطع أسطورة الصمود الذي أذهل العالم".

"لبنان السيد المستقل دعامته الجنوب"

وأكد الشيخ قاسم أنّ "لبنان السيد المستقل دعامته الجنوب"، مشيراً إلى أنّ "الإنسانية تتجلى بتحرير الجنوب"، مقدماً التحية إلى مناطق لبنان المختلفة التي ساندت المقاومة، من الجنوب والبقاع إلى الضاحية وبيروت وجبل لبنان والشمال.

كما شدد على أنّ المقاومين هم "الحياة العزيزة لا الذليلة، والتحرير لا الاستسلام، والسيادة لا الاستعباد، والاستقلال لا الأزلام"، مؤكداً أنّهم "أبناء سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي والشهداء والجرحى والأسرى".

"لن نخضع ولن نستسلم.. وسنستمرّ في الدفاع عن لبنان وشعبه"

وقال الشيخ قاسم إنّ المقاومة تواجه "العدو الإسرائيلي المجرم والمتوحش المدعوم من الطاغية الأميركي الدموي"، إلى جانب "بلدان لاهثة وراء سلطانها ومهزومين يقتاتون على فتات اللئام".

وأضاف أنّ "فئة قليلة العدد والعدة والنصير" تواجه هذا العدوان، لكنها "مؤيدة من الله"، ولذلك "سننتصر". وأكد أنّ العدوان الإسرائيلي - الأميركي يهدف إلى "إخضاع لبنان ليكون جزءاً من إسرائيل الكبرى"، مضيفاً: "لن نخضع ولن نستسلم، وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات".

وشدد على أنّ المقاومة "لن تترك الميدان"، مضيفاً: "سنحوّله جحيماً على إسرائيل، وسنرد على العدوان والانتهاكات، ولن نعود إلى ما قبل 2 آذار".

"التفاوض هو مسؤولية السلطة"

وأشار الشيخ قاسم إلى أنّ "الاتفاق الإيراني الأميركي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان، يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان"، شاكراً إيران على "اهتمامها بلبنان وشعبه"، ومؤكداً أنّ المقاومة "ستشكر أي جهة تُساهم في وقف العدوان".

وأوضح أنّ مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية "تبقى من مسؤولية السلطة في لبنان"، مؤكداً استعداد المقاومة للتعاون معها لتحقيق "النقاط الخمس"، وهي: وقف العدوان الإسرائيلي بحراً وبراً وجواً، وتحرير الأراضي المحتلة، وتحرير الأسرى، وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار.

"السلاح والمقاومة شأن لبناني داخلي"

وفيما يخصّ المفاوضات، شدّد قاسم على "المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني"، مطالباً بالانسحاب من "المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحاً خالصة لإسرائيل، وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية".

وأكد الشيخ قاسم أنّ "لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية"، معتبراً أنّ هذا الملف "مسألة لبنانية داخلية وليست جزءاً من التفاوض مع العدو".

"سياسة دفاعية متكاملة" تستفيد من عناصر قوة لبنان

وأضاف أنّ لبنان، بعد تحقيق أهدافه السيادية، "يرتّب وضعه الداخلي باستراتيجية الأمن الوطني، مستفيداً من عناصر قوته ومنها المقاومة"، مستشهداً بخطاب قسم رئيس الجمهورية جوزاف عون بشأن الدعوة إلى "سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني".

وختم الشيخ قاسم بالتأكيد أنّ المقاومة ستواصل المواجهة "لإيقاف العدوان وتعطيل أهدافه"، مضيفاً: "لن نُغادر ساحة المواجهة إلى أن يوفقنا الله تعالى"، موجهاً التحية إلى مجاهدي المقاومة والتعزية والتبريك للشهداء.

