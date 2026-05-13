توتر بين تل أبيب والأمم المتحدة؛ وإهانة صهيونية لنائب الأمين العام

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الكيان الصهيوني قام باستجواب جيل ميشو، نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصحة والأمن، وذلك بسبب زيارته السابقة إلى قطاع غزة في مطار بن غوريون.

وبحسب هذا التقرير، صادر مسؤولو مطار بن غوريون جواز سفر هذا المسؤول الأممي أثناء التفتيش في المطار، واقتادوه إلى غرفة الاستجواب، حيث استجوبوه حول زيارته الرسمية إلى قطاع غزة في أغسطس الماضي، والتي تمت بالتنسيق مع تل أبيب.

وشدد ميشو على أن هذه المعاملة لمسؤول أممي لا سابقة لها، ولم يواجه مثل هذه المعاملة في أي مكان آخر.

وبسبب هذه الإهانة، قرر ميشو إلغاء جميع اجتماعاته الرسمية داخل الأراضي المحتلة.

