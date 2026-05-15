قيادي في حماس: أسطول "صمود 2" يتحرك بعزم راسخ لمواجهة الإرهاب الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "شهاب" الفلسطينية، أن باسم نعيم، المتحدث باسم حركة حماس، وصف تحرك السفن من ميناء مرماريس التركي بأنه دليل على الإرادة والعزم الجادين لمواجهة الجبروت الصهيوني و"الإرهاب الرسمي"، مؤكداً أن قوافل كسر الحصار عن غزة لن تتوقف حتى تحقيق الحرية والأمان لشعب هذه المنطقة.

ويُعد هذا الأسطول الثالث من نوعه خلال العام الماضي لكسر الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على قطاع غزة، والذي يعاني منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023 من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والوقود.

وكانت القوات الصهيونية قد أوقفت في 30 أبريل الماضي أسطول "صمود الثاني" في المياه الدولية قرب اليونان، ونقلت معظم النشطاء إلى جزيرة كريت، بينما احتجزت اثنين منهم وأبقتهما قيد التوقيف لمدة 10 أيام.

وأعلنت منظمات حقوقية أن احتجاز "تياجو أفيلا" و"سعف أبو كشك" كان غير قانوني، وأن الاثنين تعرضا لسوء المعاملة أثناء احتجازهما من قبل الكيان الإسرائيلي.

في المقابل، رفض المسؤولون الصهاينة أي ادعاءات بسوء معاملة هذين النشطاء.

