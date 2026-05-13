عراقجي يتوجه إلى الهند للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ"بريكس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "عراقجي" توجه اليوم الأربعاء إلى نيودلهي للمشاركة في الاجتماع الـ 20 لوزراء خارجية مجموعة الـ"بريكس".

ويرافق وزير الخارجية في هذه الزيارة نائب وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية "حميد قنبري" ، وعدد من الدبلوماسيين الآخرين.

كما یزور "مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الدولية والقانونية "كاظم غريب‌ آبادي" حاليا الهند لإجراء مزيد من المشاورات.

ومن المقرر أن يشارك "عراقجي" خلال هذه الزيارة في اجتماع دول مجموعة الـ"بريكس" إضافة إلى عقد لقاءات ومباحثات مع نظرائه من الدول الأخرى.

وستستضيف نيودلهي يومي الخميس والجمعة 14 و 15 أيار/مايو اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الـ"بريكس".