١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٣:٠٨ م

وزير الخارجية الايراني يلتقي رئيس الوزراء الهندي

التقى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، برئيس الوزراء الهندي وتحدث معه على هامش اجتماع وزراء خارجية دول البريكس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، السيد عباس عراقجي، برئيس الوزراء الهندي، السيد ناريندرا مودي، وتحدث معه على هامش اجتماع وزراء خارجية دول البريكس.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول البريكس قد بدأ صباح اليوم.

وتتألف مجموعة البريكس من عشرة أعضاء: الجمهورية الإسلامية الايرانية، والبرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا. وقد استحدثت المجموعة فئة جديدة تُسمى "الشركاء" للدول المهتمة بالتعاون.

ويُعد هذا الاجتماع تمهيدًا لقمة البريكس الثامنة عشرة، المقرر عقدها في نيودلهي في سبتمبر/أيلول.

رمز الخبر 1970805
جواد ماستری فراهانی

