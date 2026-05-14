وزير الخارجية الايراني: مضيق هرمز مفتوح امام جميع السفن، لكن امريكا تفرض الحصار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مقابلة مع قناة برس تي في اليوم الخميس على هامش اجتماع دول مجموعة البريكس في العاصمة الهندية نيودلهي: مضيق هرمز يعاني الآن أكثر من أي شيء آخر جراء العدوان الأمريكي والحصار الذي فرضته عليه.

وأوضح وزير الخارجية الايراني: من وجهة نظرنا، مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية، ولكن عليها التعاون مع قواتنا البحرية.

وأكد عراقجي: لم نخلق أي عوائق؛ بل أمريكا هي من فرضت الحصار، وآمل أن ينتهي هذا الوضع برفع هذا الحصار غير القانوني الذي فرضته أمريكا.

/انتهى/