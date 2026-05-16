١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١١:٣٤ ص

بعثة إيران لدى الامم المتحدة تحذر الدول الداعمة للتدخلات الأمريكية

أكدت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن جميع الدول الداعمة للولايات المتحدة تتحمل مسؤولية دولية عن أي تصعيد للتوتر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نشرت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، تعليقا على الدول الداعمة للقرار السياسي الأمريكي ضد إيران، رسالة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي جاء فيها: "بات من الواضح تمامًا أن الولايات المتحدة تسعى لاستغلال عدد الدول التي تُدعى بالمشاركة في رعاية مشروع قرارها السياسي الأحادي الجانب، لخلق صورة زائفة عن "دعم دولي واسع" لأعمالها غير القانونية المستمرة، وتمهيد الطريق لمزيد من المغامرات العسكرية في المنطقة".

وأكدت البعثة الإيرانية: "إذا بادرت الولايات المتحدة إلى أي تصعيد جديد للتوتر، فإن جميع الدول المشاركة في رعاية القرار إلى جانب واشنطن ستتحمل المسؤولية الدولية عن عواقبه".

ويضيف المنشور: "لا يمكن لأي ذريعة سياسية أو غطاء دبلوماسي أن يعفيها من مسؤولية تسهيل وتمكين وإضفاء الشرعية على العدوان الأمريكي".

رمز الخبر 1970854
جواد ماستری فراهانی

