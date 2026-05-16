بعثة إيران لدى الامم المتحدة تحذر الدول الداعمة للتدخلات الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نشرت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، تعليقا على الدول الداعمة للقرار السياسي الأمريكي ضد إيران، رسالة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي جاء فيها: "بات من الواضح تمامًا أن الولايات المتحدة تسعى لاستغلال عدد الدول التي تُدعى بالمشاركة في رعاية مشروع قرارها السياسي الأحادي الجانب، لخلق صورة زائفة عن "دعم دولي واسع" لأعمالها غير القانونية المستمرة، وتمهيد الطريق لمزيد من المغامرات العسكرية في المنطقة".

وأكدت البعثة الإيرانية: "إذا بادرت الولايات المتحدة إلى أي تصعيد جديد للتوتر، فإن جميع الدول المشاركة في رعاية القرار إلى جانب واشنطن ستتحمل المسؤولية الدولية عن عواقبه".

ويضيف المنشور: "لا يمكن لأي ذريعة سياسية أو غطاء دبلوماسي أن يعفيها من مسؤولية تسهيل وتمكين وإضفاء الشرعية على العدوان الأمريكي".

