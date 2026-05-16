  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١:٤٨ م

بلومبرغ: إغلاق مضيق هرمز قد يوقف خطوط إنتاج الهواتف الذكية

قالت وكالة بلومبرغ في تقرير لها أن إغلاق مضيق هرمز يعطل سلاسل التوريد العالمية للرقائق الإلكترونية وقد يوقف خطوط إنتاج الهواتف الذكية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضافت التقرير أن أزمة مضيق هرمز قد اخترقت قلب صناعة التكنولوجيا، متسببة في اضطراب حاد في نقل المواد الخام الحيوية اللازمة لصناعة أشباه الموصلات. هذا المأزق اللوجستي أجبر الشركات المصنعة الكبرى على اختيار مسارات جوية بديلة بتكاليف باهظة، وهي مسارات لا تملك القدرة على تلبية حجم الطلب في السوق.

وأدى النقص في المواد الأولية الناتج عن إغلاق المضيق إلى إطالة أوقات تسليم المعدات الإلكترونية وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. ويحذر عمالقة التكنولوجيا من أن استمرار هذا الوضع لبضعة أسابيع إضافية قد يؤدي إلى توقف مؤقت لخطوط إنتاج الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1970859

