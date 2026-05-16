وزير الداخلية الايراني يبحث مع نظيره الباكستاني التجارة الحدودية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف "مؤمني": أتوجه بخالص الشكر إلى باكستان حكومة وشعبا. إن العلاقات بين إيران وباكستان متجذّرة في التاريخ، ولطالما كانت علاقات طيبة. وان تكرار زيارات وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران يعكس هذه العلاقات الوثيقة والودیة.

وقال: إن البلدين يشتركان في حدود طويلة، مؤكداً أن حدودنا هي حدود الصداقة والأخوّة والأمن، وستصبح أكثر أمنا بفضل الجهود المشتركة بين الجانبين.

وتابع وزير الداخلية الإيراني قائلا: جرت أيضا مناقشات بشأن بعض المعابر الحدودية الجديدة. وأُجريت مباحثات جيدة حول أمن الحدود والتبادلات التجارية والعلاقات الثنائية.

وأكد "مؤمني": إن لدى البلدين قدرات لتعزيز التعاون، وإن حكومتي وشعبي البلدين ينظران بإيجابية إلى بعضهما البعض، لافتاً إلى أن أول رسالة لقائد الثورة الإسلامية بشأن باكستان تضمنت تأكيداً خاصاً على أهمية العلاقات بين البلدين.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة على جانبي الحدود لتعزيز الوحدة والتضامن بين الشعبين.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية الباكستاني"محسن نقوي" عن شكره لحسن استضافة وزير الداخلية الإيراني.، مضیفا أن الجانبين أجرَيا مباحثات مفصلة حول مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وأمن الحدود. وأعرب عن أمله في التوصل قريباً إلى حلول ملموسة في هذه المجالات.

وقال: آمل أن نتمكّن في اجتماعات الغد أيضا من متابعة القضايا المطروحة بجدية أكبر.