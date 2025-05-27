مؤمني: سيعقد اجتماع ثلاثي لوزراء داخلية ايران والعراق وباكستان لتنسيق زيارة الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار وزير الداخلية الايراني، اسكندر مؤمني في ختام اجتماعه مع وزير الداخلية الباكستاني يوم الثلاثاء 26 يونيو، إلى المشاورات المكثفة بين المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين في الأيام الأخيرة وقال: "عُقدت عدة اجتماعات خلال اليومين الماضيين، وكان اجتماع اليوم مع السيد نقوي وزير الداخلية الباكستاني اجتماعًا جيدًا للغاية أيضًا".

وأضاف: "تم طرح العديد من القضايا في هذا الاجتماع، بما في ذلك أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، وقضية زوار الأربعين الذين يدخلون بلادنا من باكستان ويسافرون باتجاه العراق".

وأكد وزير الداخلية أن القرارات الجيدة التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع، قال: "إن هذا الاجتماع يمكن أن يكون فصلاً جديداً في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان، وفي المستقبل القريب سنشهد تعزيز العلاقات الثنائية في كافة القطاعات".

وفي إشارة إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال مومني: "في هذا اللقاء تمت مناقشة التبادلات الحدودية وتطوير الأسواق الحدودية، فضلاً عن زيادة ساعات عمل الجمارك في بعض المعابر والأسواق الحدودية، وتقرر أن تعمل بعض هذه المعابر على مدار 24 ساعة يومياً".

وأضاف: "إن حدود إيران وباكستان هي حدود صداقة وأخوة، ونتيجة قرارات اليوم ستكون تعزيز الأمن على جانبي الحدود، وتطوير العلاقات، وتوسيع التجارة الثنائية".

وتابع وزير الداخلية: تم تكليف محافظ سيستان وبلوشستان بعقد اجتماعات مع الجانب الباكستاني لتنفيذ هذا القرار، وبحضوره يمكن اتخاذ قرار أكثر دقة حول تفاصيل العمل.

وأضاف مؤمني: كذلك فيما يتعلق بقضية الأربعين، فقد تقرر أن يعقد وزراء داخلية إيران وباكستان والعراق اجتماعا ثلاثيا في المستقبل القريب قبل أيام الأربعين في طهران أو مشهد، وفي هذا الاجتماع سيتم دراسة جميع التفاصيل المتعلقة بنقل الزوار وتنسيق الحدود بشكل كامل واتخاذ القرارات.