  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٩:٥٠ ص

باكستان تأمل في عقد جولة ثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية

باكستان تأمل في عقد جولة ثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن أمله في عقد جولة ثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، أن جميع الأطراف المعنية تثق بإسلام آباد، وقال: "لحسن الحظ، إيران تثق بباكستان، وكذلك الادارة الأمريكية، ودول الخليج الفارسي. أشكر الرئيس ترامب والرئيس بزشكيان على قبول دعوتنا".

وأعرب عن أمله في عقد الجولة الثانية من المحادثات المباشرة في إسلام آباد قريبًا.

وقال: "السلام ليس بالأمر الهين. يتطلب الأمر الصبر والحكمة والقدرة على تجاوز أصعب التحديات. سنواصل بذل قصارى جهدنا لكي تُفضي عملية السلام هذه إلى سلام دائم. والباقي بيد الله".

/انتهى/

رمز الخبر 1970880
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات