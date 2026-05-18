قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية يدخل حيّز التنفيذ

أصدر وزراء جيش الاحتلال والأمن الداخلي في الكيان الصهيوني أوامر للأجهزة الأمنية ببدء تنفيذ قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء في بيان صادر عنهم: "بعد إقرار قانون عقوبة الإعدام في الكنيست (البرلمان الصهيوني)، تواصل الوزير كاتس مع جيش الاحتلال لبدء تنفيذ هذا القانون في المنظومة الأمنية".

وأضاف البيان أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، بتوجيه من كاتس، أجرى تعديلاً على هذا القانون، يتيح بموجبه إعدام الأسرى في الضفة الغربية.

وهنأ كاتس نتنياهو على إقرار هذا القانون المتوحش والمعادي للإنسانية، وقال: "فور إقرار القانون، أصدرت أوامري لجيش الاحتلال لتنفيذه في الضفة الغربية أيضاً".

