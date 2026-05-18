  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٤:٠٨ م

تركيا تدين هجوم إسرائيل على "أسطول الصمود" في المياه الدولية وتصفه بالقرصنة

تركيا تدين هجوم إسرائيل على "أسطول الصمود" في المياه الدولية وتصفه بالقرصنة

أدانت وزارة الخارجية التركية بقوة الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية على "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة، واعتبرته عملا جديدا من أعمال القرصنة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قالت الخارجية التركية إن الأسطول، المكون من نحو 54 قاربا، يضم نشطاء من حوالي 40 دولة، وكان يسعى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإن ممارسات إسرائيل الترهيبية لن تخفّف من سعي المجتمع الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة.

وأكدت تركيا ضرورة أن توقف إسرائيل فورا هجومها على الأسطول، وتفرج عن جميع النشطاء الذين اعتقلتهم دون شروط، مشددة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان عودة مواطنيها المشارِكين في الأسطول إلى تركيا سالمين، مشيرة إلى متابعتها العملية عن كثب بالتنسيق مع الدول المعنية. ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وحازم ضد ما تسميه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.

وأفادت مصادر إعلامية أن سفن البحرية الإسرائيلية بدأت، صباح الاثنين، بالاستيلاء على قوارب الأسطول في المياه الدولية قبالة قبرص، واعتقال النشطاء، ونقلهم إلى "سجن عائم" تمهيدا لنقلهم إلى مدينة أسدود جنوبي إسرائيل، وأن ما يقارب مئة ناشط قد جرى اعتقالهم حتى الآن، مع انقطاع الاتصال بعشرات القوارب.

رمز الخبر 1970927
محمدرضا غفاری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات