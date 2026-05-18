تركيا تدين هجوم إسرائيل على "أسطول الصمود" في المياه الدولية وتصفه بالقرصنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء قالت الخارجية التركية إن الأسطول، المكون من نحو 54 قاربا، يضم نشطاء من حوالي 40 دولة، وكان يسعى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإن ممارسات إسرائيل الترهيبية لن تخفّف من سعي المجتمع الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة.

وأكدت تركيا ضرورة أن توقف إسرائيل فورا هجومها على الأسطول، وتفرج عن جميع النشطاء الذين اعتقلتهم دون شروط، مشددة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان عودة مواطنيها المشارِكين في الأسطول إلى تركيا سالمين، مشيرة إلى متابعتها العملية عن كثب بالتنسيق مع الدول المعنية. ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وحازم ضد ما تسميه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.

وأفادت مصادر إعلامية أن سفن البحرية الإسرائيلية بدأت، صباح الاثنين، بالاستيلاء على قوارب الأسطول في المياه الدولية قبالة قبرص، واعتقال النشطاء، ونقلهم إلى "سجن عائم" تمهيدا لنقلهم إلى مدينة أسدود جنوبي إسرائيل، وأن ما يقارب مئة ناشط قد جرى اعتقالهم حتى الآن، مع انقطاع الاتصال بعشرات القوارب.