كندا تطالب الاحتلال بالتحقيق في الممارسات ضد نشطاء "أسطول الصمود"

وأفادت وكالة مهر للأنباء ذكر البيان، أن "رئيس الوزراء أكد مجددا أن المعاملة المروّعة للمدنيين، ومن بينهم مواطنون كنديون، على متن الأسطول الذي كان متجها إلى غزة غير مقبولة، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل".

وأضاف البيان أن كارني أبدى اعتراض كندا مجددا على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

والأسبوع الماضي، قال سفير الاحتلال لدى كندا لصحيفة غلوب أند ميل إن العلاقات بين الحكومتين بلغت أسوأ مستوى لها على الإطلاق.

من جهة ‌أخرى، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إنها تحدثت مع نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر، وأبلغته بأن أوتاوا ستقدّم لإسرائيل أدلة على سوء ‌معاملة الكنديين على متن الأسطول.

وقالت، "أثرت مسألة أن حرمان المواطنين الكنديين من الحصول على خدمات قنصلية في أثناء احتجازهم ينتهك اتفاقية فيينا، ويجب ألا يتكرر ذلك مطلقا".