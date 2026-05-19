١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١٢:٠٨ م

الليلة.. إقامة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الرئيس الايراني الشهيد ابراهيم رئيسي

أعلن مجلس تنسيق الدعاية الاسلامية أن إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الرئيس الايراني السابق الشهيد رئيسي ورفاقه سيُقام الليلة، في شوارع وساحات المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في بيان له أن إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الرئيس الايراني السابق الشهيد ابراهيم رئيسي ووزير خارجية السابق الشهيد حسين اميرعبداللهيان ورفاقهما سيُقام الليلة، بالتزامن مع الدورة الثمانين للتجمعات الشعبية في شوارع وساحات المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد.

هذا و استشهد الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين اميرعبداللهيان وعدد من مرافقهيم اثر تحطم مروحيتهم في مرتفعات آذربايجان الشرقية عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" وفي طريق العودة إلى تبريز.

واقلت المروحية بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية امير حسين عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربيجان الشرقية السيد محمد علي آل‌ هاشم وحاكم المحافظة مالك رحمتي إلى جانب مرافقين والطيار.

جواد ماستری فراهانی

